Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Пушкинском районе

Как сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, во дворе дома на улице Оранжерейная начал стрелять 31-летний мужчина.





В полицию обратились местные жители.





Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя. Сейчас проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, чт Ранее сообщалось о том, чт о житель Петербурга во время кон фликта ударил своего соседа, а затем выстрелил из травматического пистолета в его сторону. Пострадавший был госпитализирован. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Пушкинском районе произошла стрельба.