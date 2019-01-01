Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств ЖСК в Калининском районе





В ходе проверки выяснилось, что в период с 2014 по 2017 годы в должности диспетчера ЖСК числилось лицо, фактически не исполнявшее свои трудовые обязанности. Однако на протяжении трех лет ему начислялась заработная плата, которую получал председатель правления кооператива.





Кроме того, по увольнению председатель кооператива начислил «мертвой душе» компенсацию за неиспользованный отпуск за три года, которую также присвоил себе.





Возбжудено уголвоное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения".





Ранее сообщалось о том, чт о Куйбышевский райсуд рассмотрит дело о хищении денег при строительстве метро в Петербурге.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Калининского района, выявлен факт хищения денежных средств ЖСК «Учитель», расположенного на улице Черкасова, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.