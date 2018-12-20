Педофила задержали в коммуналке на Васильевском острове





Сообщается, что накануне, 13 января, в полицию пришёл мужчина и рассказал, что его сосед приставал к его несовершеннолетней дочери. По словам заявителя, молодой человек 27-ми лет совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Это произошло ночью.





Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности произошедшего устанавливаются.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали гей-педофила, который развращал школьника. Мальчик учился во втором классе, в полицию обратилась его мать . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В одной из коммунальных квартир Васильевского острова в Петербурге задержали предполагаемого педофила, передаёт 14 января “Фонтанка”.