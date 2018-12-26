Более половины россиян высказались за отставку правительства

Для сравнения, в 2016 году за отставку правительства выступали 33% опрошенных.





Как полагает 57% опрошенных, правительство неспособно остановить рост цен и падение доходов населения. Кроме того, 46 % считает, что государство не может обеспечить граждан работой, а 43% респондентов заявили, что правительство не забоится о социальной защите людей.





По мнению, 36% опрошенных кабинет министров не способен повлиять на ухудшающуюся ситуацию в экономике. Только 7% довольны работой правительства.





По мнению независимых экспертов, отставка правительства ожидалась сразу после выборов Владимира Путина на пост президента, и возможно, сейчас, чтобы успокоить общество и дать ему надежду на улучшение, правительство отставят.





Однако, по некоторым оценкам, такой вариант развития событий возможен, если падение доверия населения к правительства продолжится дальше. При этом некоторые эксперты отмечают, что приносить правительство в политическую жертву не так выгодно, как может показаться.





Ранее сообщалось о том, что в России увеличивается инфляция : скорость роста цен на продукты в стране может вырасти.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Более половины россиян высказались за отставку действующего правительства. Об этом заявили 53% опрошенных, следует из опроса «Левада-центра».