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Более половины россиян высказались за отставку правительства
10:41
Тэги: правительство рф, отставка, опрос
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