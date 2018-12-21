В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой Boeing 707





По данным иранского телеканала Press TV, потерпевший крушение самолет был грузовым и на его борту находилось 10 человек. О том, были ли там русские, неизвестно.





По предварительной версии, Boeing 707 приземлился в аэропорту Фатх города Карадж (пригород столицы Ирана Тегерана) по ошибке. При этом пилот не справился с управлением и посадил воздушное судно в конце взлетной полосы. Из-за этого самолёт выкатился за пределы аэродрома, проломил ограждение и врезался в здания жилого района. Там лайнер потерпел крушение и загорелся.





По последней информации от Press TV, пилоты остались в живых. Судьба остальных людей, находящихся на борту, пока неизвестна.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737. (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









Сегодня, 14 января, в пригороде Тегерана Карадже разбился самолёт Boeing 707, следовавший из Бишкека. Об этом сообщает иранское агентство FARS.