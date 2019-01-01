На Стойкости 16-летняя девушка погибла при падении с девятого этажа





Как сообщили в правоохранительных органах, труп девушки был обнаружен у дома № 26 корпус 3 на улице Стойкости.





Сообщается, что девушка выпала с переходного балкона на девятом этаже. Тело направлено в морг на экспертизу.





В Кировском районе Петербурга 16-летняя девушка выпала с балкона на девятом этаже.