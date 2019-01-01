Под мостом в Коммунаре нашли мертвого младенца

Как сообщили в правоохранительных органах, мертвого младенца нашли вечером 13 января на берегу реки Ижора. Ребенок был завернут в полотно и полиэтиленовые пакеты.





Сейчас ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.





Сотрудники полиции пытаются найти мать погибшего.

Ранее сообщалось о том, ч то в банном комплексе «Осиное гнездо» в посёлке Парголово в чаше бассейна нашли тело мальчика, которому было три года. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Гатчинском районе Ленобласти в городе Коммунар под мостом нашли мертвого ребенка.