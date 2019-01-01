Прокуратура нашла нарушения при проверке зимней уборки в Петербурге

Так, прокуратура Пушкинского района провела проверку соблюдения ОАО «Автодор СПб» требований законодательства о благоустройстве при уборке улично-дорожной сети от снега и наледи.





Отмечается, что в связи с падениями на скользкой поверхности на территории района за период обильных снегопадов с конца ноября 2018 года обратились 16 человвек.





Проверка показала, что некачественная уборка по адресам, где происходили падения, допущена из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками ОАО «Автодор СПб».





Кроме того, что установлено, что за 2018 года по фактам ненадлежащего исполнения контрактов по уборке внутриквартальных территорий СПБ ГКУ «Красносельское РЖА» выставлено 132 претензии, составлено 275 актов проверок, за 11 месяцев применены штрафы организациям, которые производят уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования на сумму более 5 млн рублей.





Напомним, девятого января на заседании в Смольном врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил недовольство уборкой дорог Северной столицы и распорядился выдать главам районов города по лопате для уборки снега.





"Каждому главе района выдать по лопате с надписью «лопата Беглова». Приеду в район - проверю, есть лопата в багажнике или нет», - сказал врио губернатора.





Ранее сообщалось о том, что вице-губернатор Петербурга Бондаренко заявил, что у него есть «лопата Беглова».(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Районными прокуратурами в связи с обильным выпадением осадков организованы и проводятся мероприятия по надзору за соблюдением требований закона, регламентирующего порядок, сроки и периодичность работ по зимней уборке, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.