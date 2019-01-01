Обнаружен один погибший при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах

В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области погиб как минимум один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.





Утром около 6.18 бытовой газ взорвался в доме №16 на улице Хабарова - в квартире № 30. В результате взрыва обрушились два этажа.





Из - под завалов спасатели достали ребенка с матерью. Пять человек доставлены в больницу. Семь человек остаются под завалами.





Отметим, что за последние две недели это второе по счету происшествие такого рода. Ранее взрыв газа произошел в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек.



