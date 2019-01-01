Полиция расследует кражу с участка в Парголово





В полицию поступило заявление от 35-летней женщины о том, что в период с 26 декабря минувшего года по 13 января 2019 года из бытовых построек, расположенных на ее земельном участке на улице Лесная в Парголово, неизвестное лицо похитило велосипед, оборудование для бурения и инструменты. Общая сумма ущерба составила 149 тысяч рублей.





Возбуждено уголовное дело.Полицией приняты меры к установлению личности и задержанию злоумышленника.





Сотрудники полиции расследуют кражу с участка в Выборгском районе, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.