Полиция проводит проверку по факту нападения на местного жителя в центре Петербурга





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился 23-летний молодой человек и рассказал о том, что пятого января на Невском проспекте на него напали четверо неизвестных. Они избили его и похитили у потерпевшего мобильный телефон и плеер. Сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей.





Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.





Ранее сообщалось о том, что в Красногвардейском районе задержа н подозреваемый в жестоком избиении мужчины на лестничной площадке.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В центре Петербурге четверо неизвестных напали на местного жителя и ограбили его, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.