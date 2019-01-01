В Приморском районе злоумышленник ограбил квартиру на 1,6 млн рублей

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился 59-летний мужчина и рассказал о том, что в его квартиру дома, расположенного на Малой Десятинной улице, проник неизвестный злоумышленник и вынес деньги, технику, а также драгоценности. Он похитил денежные средства в размере 1, 2 млн рублей в различной валюте, хранившиеся в сейфе. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.





Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на поиск злоумышленника.





В Приморском районе на днях неизвестный злоумышленник ограбл квартиру, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.