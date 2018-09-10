В Сосновом Бору конфликт закончился госпитализацией с ножевым ранением



Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел 13 января в одном из домов по Копорскому шоссе в Сосновом Бору. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 23-летнего гражданина, который изобличен в том, что он, в ходе бытовой ссоры, ножом ударил 20-летнего молодого человека.





Пострадавший был доставлен в больницу с ножевым ранением. Его состояние оценивается как тяжелое.





Сейчас ведется проверка. Решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности.





Ранее сообщалось о том, что в Красногвардейском районе задержа н подозреваемый в жестоком избиении мужчины на лестничной площадке.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)







Фото: Baltphoto

В Сосновом Бору сотрудники полиции задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в том, что нанес ножевое ранение местному жителю, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.