Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Красногвардейском районе

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел в коридоре коммунальной квартиры в доме на проспекте Энтузиастов.



Житель Петербурга во время конфликта ударил своего соседа, а затем выстрелил из травматического пистолета в его сторону. Пострадавший был госпитализирован.





Причина конфликта неизвестна.





Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





В Красногвардейском районе местный житель выстрелил в своего соседа, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.