В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины на лестничной площадке





Как сообщили в правоохранительных органах, на лестничной площадке одного из домов на улице Кузнецова, во время конфликта подозреваемый нанес телесные повреждения 35-летнему мужчине. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.





Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".





В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в избиении жителя Петербурга, сообщили Gazeta,SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.