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В многоэтажном доме в Ростовской области взорвался газ. Пострадали пять человек

07:41
Тэги: ростовская область, шахты, взрыв
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Тэги: ростовская область, шахты, взрыв



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