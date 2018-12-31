В многоэтажном доме в Ростовской области взорвался газ. Пострадали пять человек



Данных о жертвах не поступало, эвакуированы 140 человек, сообщает ТАСС.



Утром около 6.18 бытовой газ взорвался в доме №16 на улице Хабарова - в квартире № 30. В результате взрыва обрушились два этажа.





Источник «Интерфакса» сообщает, что причиной взрыва могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования.















Фото: МЧС Ростовской области Ранее сообщалось о том, чт о врачи рассказали о состоянии спасенн ого в Магнитогорске младенца.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: МЧС Ростовской области

По предварительной информации, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области пострадали пять человек.