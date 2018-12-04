Илья Воробьев: «Преодолевали много хорошей, цепкой, вязкой обороны»

«Преодолевали много хорошей, цепкой, вязкой обороны. Трех голов хватило. Первый период провели очень хорошо, но могли и во втором побольше забить», - сказал тренер, сообщается на официальном сайте питерского клуба.





Напомним, вчера СКА обыграл «Витязь» со счетом 3:1 матче КХЛ. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев.





Следующий матч состоится 15 января в Ледовом. СКА встретится с «Нефтехимиком».





Отметим, что СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 78 очков.





Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.