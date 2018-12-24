Жители Лебяжьего встретятся с чиновниками и ремонтниками

Владельцы квартир из д. 2 по ул. Пляжная, д. 3 и 5 по ул. Комсомольская, д. 75 по ул. Приморская который месяц живут как в осаде. Их жильё попало в программу капремонта. Люди, дома которых начали благоустраивать, вынужденно мирятся с холодными батареями в минусовую температуру и регулярными отключениями воды на нескольку часов в день. В подвале д. 2 остаётся неубранный мусор, часть временных лестниц больше напоминает узкие скользкие трапы. Вокруг многострадальных домов который месяц продолжаются земляные работы. Невзирая на жалобы населения, вызванные ремонтом проблемы продолжаются.





Ранее сообщалось о том, что Беглов проводит объезд Пушкинс кого района: врио губернатора проверил ремонт гимназии №406.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В актовом зале администрации посёлка Лебяжье 14 января в 18.00 для жителей пройдёт встреча с представителями управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики, фонда капитального ремонта и подрядных организаций.