В результате двойного ДТП на Петроградской стороне пострадал один человек

ДТП произошло на набережной Адмирала Лазарева, д. 44, сообщает «Дорожной инспектор Санкт-Петербург».





Водитель Hyundai Tucson совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina.





После чего Opel совершил столкновение с аварийной Lada Kalina.





В результате ДТП водитель Lada получил тяжелые травмы - ушиб и сотрясение головного мозга , СГМ, закрытый перелом левого и правого предплечья, открытый перелом левого бедра, травматический шок второй степени. Пострадавший был госпитализирован.





На Петроградской стороне произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.