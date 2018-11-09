Жители Красногвардейского района рассказали о том, что из их кранов течет вода коричневого цвета

Сообщения о странном цвете воды стали появляться в воскресенье, 13 января. Люди пишут, что проблема не только в окрасе жидкости, но и в перебоях работы водоснабжения. Отчего-то, когда петербуржцы включают горячую воду, у них идет холодная – и наоборот. Временами она не течет вовсе – ни та, ни другая.Жители Красногвардейского района уже звонили в аварийные службы – там им посоветовали оставить краны включёнными и подождать, пока не потечет вода нормального цвета. Петербуржцы уверили, что это не помогло. Все последующие звонки были проигнорировали, сообщают они.