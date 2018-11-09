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Жители Красногвардейского района рассказали о том, что из их кранов течет вода коричневого цвета
03:19
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