В Санкт-Петербург доставили мужчину с ожогами из Карелии

Тело мужчины покрыто серьезными ожогами, которые занимают 30% поверхности тела. От огня пострадали спина, левая рука, а также ягодицы. Карельские специалисты диагностировали ожоги третьей степени. Что именно приключилось с мужчиной – не уточняется.Вероятней всего, он стал жертвой пожара. Сейчас потсрадавший находится под присмотром медицинских работников из Научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И.Джанелидзе, говорится в паблике «Национальная служба санитарной авиации». Как себя чувствует мужчина на данный момент – неизвестно.