В Невском районе выносят тела из горящей квартиры (видео)



Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург







Обо всем рассказал очевидец, который проходил мимо. Он заметил, что у дома скопились машины пожарных, а затем заметил дым, валящий из окон одной из квартир на первом этаже. На видео, которое выложили в социальную сеть «Вконтакте», заметно, что на улице суетятся специалисты, которые в прямом смысле слова бегут на помощь.К месту происшествия также прибыли три кареты скорой – очевидец говорит, что лично видел, как из дома выносили тела. Сколько именно – не уточняется. Официальной информации не поступало – нет данных ни о причине пожара, ни о состоянии жертв.