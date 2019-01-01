В результате аварии на Парнасе пострадала женщина

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два автомобиля. На место аварии вызвали карету скорой помощи, а также полицейских. Сотрудники экстренных служб прибыли в течение 15 минут. Врачи забрали в медицинское учреждение женщину – ей понадобилась помощь, так как она получила травму. Неизвестно, какой тяжести. Об аварии рассказывают очевидцы, пока что никакой официальной информации не поступало. Также сложно назвать причины ДТП – возможно, во всем виновата неосторожность автолюбителей, а, может, гололедица.