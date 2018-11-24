Нашелся владелец юной львицы, которая перепугала петербуржцев

Участник «Дома-2» планирует продать Симу, потому что ее растущий организм требует все больше еды. На содержание животного уходит слишком много денег, рассказал Васюкович «Комсомольской правде».





На данный момент животному всего полгода, поэтому она пока что такая крошка. Васюкович рассказал, что ее зовут Сима. Он отметил, что с животным он редко выходит на улицу, но на этот раз решил отправиться с Симой в гости к друзьям. Васюкович заверил, что львица ведет себя неагрессивно, если у нее не отбирать еду, поэтому бояться ее никому не стоило.