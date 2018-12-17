На Просвещения экстренные службы вскрывали квартиру

«Таскают лестницы и смотрят в район второго и третьего этажа», - пишет автор поста в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петребург".





Спустя какое-то время комментаторы рассказали, что действительно – специалисты вывели из дома мужчину, которого посадили в машину скорой помощи. Что именно случилось – остается неизвестным. Пока что никакой официальной информации не поступало.





Люди стали наблюдать за происходящем и делиться увиденным в социальной сети «Вконтакте». У дома стояли карета скорой помощи, машины ППС и МЧС. Очевидцы предположили, что кого-то будут вызволять из закрытой квартиры.