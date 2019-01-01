Кинооператоры Америки назвали лучший фильм XX века

К слову, в рейтинг также попала работа советского режиссера «Я – Куба». Ее оператором стал Сергей Урусевский. Фильм попал в топ-50, заняв 39 место. Полный список победителей есть на сайте организации.





Всего в рейтинг попало 100 фильмов. Первое место кинооператоры отдали фильму «Лоуренс Аравийский», так как он был снят в сложных условиях. Ради некоторых сцен приходилось терпеть невыносимую жару, а также обходиться долгое время без воды. Эту ленту отметили семью «Оскарами», а также другими престижными наградами.