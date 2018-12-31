Полузащитник «Зенита» сказал, что отказался от мечты поиграть с Роналду в «Ювентусе»

Напоминаем, что Клаудио Маркизио играет за «Зенит» с начала осени 2018 года. Предположительно, он останется в составе команды на два года.





В своем интервью футболист объяснил, что его мечты – в прошлом. Теперь он видит себя полноправным игроком «Зенита» и готов идти с коллегами к общим целям. Так, «сине-бело-голубые», по словам Маркизио, хотят «выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов». Помимо прочего, футболист рассказал, каково ему играть за «Зенит». Он отметил, что «есть вопросы с тактикой и языком», но «российский футбол многое дает» ему. Маркизио хочет поскорее постичь культуру страны, в которой он проживает, передает Sky Sport.