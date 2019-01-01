В результате аварии на Бухарестской улице затрудненно движение





Известно, что машины столкнулись недалеко от дома номер 156 по Бухарестской улице. Иномарки осложняют жизнь не только обычным водителям, но и общественному транспорту. Если автомобили могут проехать в крайнем случае по обочине, то маршрутки и автобусы вынуждены искать другой выход из сложившейся ситуации. Все дело в том, что одна из машин встала поперек дороги.На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства дела. Пока непонятно, по какой причине все произошло, а также пострадал ли кто-нибудь.