Рейс из Петербурга в Москву задерживает “Северный ветер”

Согласно информации онлайн табло Пулково, рейс N4 148 авиакомпании “Северный ветер” вылетит в столицу только за полночь.





Помимо этого, согласно информации табло, с задержкой в 25 минут прибудет рейс “Санкт-Петербург - Норильск” авиакомпании NordStar Airlines.



