В преддверии Старого Нового года по центру Санкт-Петербурга катались Деды Морозы и Снегурочки

В канун праздника кто-то сидит дома и нарезает очередную порцию салатов, а кто-то выбирает активный отдых на свежем воздухе. Накануне Старого Нового года петербуржцы решили покататься на велосипедах, переодевшись в волшебных персонажей. Такое зрелище создавало для прохожих праздничное настроение.Известно, что Деды Морозы и Снегурочки следовали от Морского проспекта до Дворцовой площади. Таким образом, они проехали около пяти километров. После длительного заезда, люди встали вокруг елочки и начали водить хороводы.