Мэр Гданьска получил ножевое ранение во время благотворительного концерта

Происшествие случилось в воскресенье, 13 декабря, в ходе ежегодного благотворительного концерта “Большой оркестр праздничной помощи”, в рамках которого по всей Польше собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Onet.





Неизвестный ворвался на сцену с ножом и ранил Адомовича им. Политик был в срочном порядке госпитализирован.





Сообщается, что злоумышленник был задержан.