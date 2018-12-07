Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей 2018 года

Самой ж безопасной признали Volvo XC90. Человеку, который хочет чувствовать себя спокойно в собственном автомобиле, придется заплатить как минимум четыре миллиона рублей.





В номинации «Самая комфортная машина» победило новое поколение Mercedes Maybach S600. Она оборудована множеством интересных деталей – в автомобиле лежат коврики из овечьей шерсти. Удовольствие обойдется владельцу в 184 миллиона рублей как минимум.





А вот лучшим электрокаром назвали в очередной раз Tesla Model S. Его до сих пор нельзя купить в России.





Такой автомобиль в России стоит более полутора миллиона рублей. Масса новинки снижена, зато жесткость кузова увеличена – это и делает машину прочной.