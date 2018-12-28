Полиция отпустила задержанных участников “Бессрочного протеста”. Среди активистов оказался несовершеннолетний петербуржец

По информации группы помощи задержанным, пятерых участников движения “Бессрочный протест”, задержанных днем в центре Петербурга, отпустили. Об этом пишет “Фонтанка.ру”.





Среди активистов оказался и несовершеннолетний молодой человек, которого вечером из отделения полиции забрала мать. К половине восьмого вечера без административных протоколов выпустили еще двоих.





Оставшимся двоим активистам, вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия. Такую меру применили в связи с плакатом, на котором был лозунг с напоминаем, что никто не вечен. Его участники движения бросили в Обводный канал, когда заметили сотрудников полиции.