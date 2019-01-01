Очевидцы рассказали о такси, которое вылетело с дороги на Кондратьевском проспекте

Известно, что машина направлялась куда-то, когда ее вынесло с дороги прямо на обочину. Непонятно, врезалась ли она во что-нибудь, но такси довольно долго оставалось стоять в снегу. Скорее всего, причиной аварии стала гололедица. Одиночное ДТП с участием такси, кажется, не нанесло никому вреда. По крайней мере, официальной информации о пострадавших не поступало. Также не уточняется, находился ли в салоне в этот момент пассажир.