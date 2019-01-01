Режиссер комедии о блокаде обещает создать современную “Революцию”

Предстоящий проект подразумевает создание минисериала “Революция”, сообщает ТАСС. Создатель скандально известной киноленты о блокаде “Праздник” Алексей Красовский планирует сделать новый кинопроект специально для YouTube.





Проект будет реализован совместно с оператором фильмов “Влюблен по собственному желанию”, “Брат”, “Война”, “Мне не больно”, “Салют-7”, “Праздник”.





Сюжет нового сериала пока не раскрывается, но сообщается, что действия будут проходить в современной России.