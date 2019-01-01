У фильма «Социальная сеть» появится продолжение

Напоминаем, что фильм о Facebook и его создателе вышел в 2010 году. Его, к слову, номинировали на «Оскар» как лучший фильм.





Фильм «Социальная сеть» имел колоссальный успех и помог Цукербергу, а также всей съемочной площадке неплохо заработать. Режиссер, например, получил 225 миллионов при том, что на картину было потрачено всего 40. О продолжении ходят слухи уже довольно давно – непонятно, о чем именно оно будет. «Точно знаю, нужен сиквел», - рассказал продюсер «Социальной сети», передает «Киноафиша».