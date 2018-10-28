Нобелевского лауреата лишили всех почетных званий из-за его расистских высказываний





Известный биолог лишился званий после того, как в одной из передач начал рассуждать о влиянии генов на интеллект представителей разных рас. Он ссылался на тестирования, которые показали, что жители Африки – куда менее умные, чем остальное население Земли. Об этом он говорил еще в 2007 году.Уотсон считает, что с ним согласятся те, кто имел возможность работать вместе с чернокожими. К слову, биолога второй раз решили лишить званий – и на этот вполне всерьез, сообщает телеканал BBC News.