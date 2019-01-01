Слепил из того, что было: петербуржец создал копию Исаакиевского собора из снега





Работой Владимира Кузьмина поделился в Instagram-аккаунте один молодой человек, который застал красоту у парадной. Мужчина, построивший Иссакий из снега, работает водителем, но у него есть интересное хобби, которому он любит посвящать свободное время. Так, в прошлом году он слепил Петропавловский собор и еще несколько скульптур. Помимо прочего, он необычным способом поздравляет женщин с восьмым марта.

Владимир лепит из снега уже восемь года. Все его работы он делает в собственном дворе – в Калининском районе. На вопросы, почему он начал заниматься этим, он отвечает просто – «не знаю».



