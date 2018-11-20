Стала известна причина выезда самолета за пределы взлетной полосы в Шереметьево

В интервью телеканалу “РЕН ТВ” пассажир несостоявшегося рейса в Шереметьево рассказал, что причиной выезда за пределы взлетной полосы могла стать неисправность двигателя.





Как сообщает пассажир, самолет успел проехать несколько сотен метров и после уже произошел выкат за пределы полосы. Бортпроводница ответила на вопрос пассажира и сообщила, что это могло произойти из-за неравномерной тяги в двигателях. Скорее всего, проблема была с левым двигателем.





В свою очередь, представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Лариса Марковец сообщила, что произошедшее могло случиться из-за ошибки пилота или плохих погодных условий.





В данный момент в аэропорту проводят проверку.