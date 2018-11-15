Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора за 100 млн долларов

Главную роль нового супергеройского сериала, который планируют снять Marvel под присмотром Disney исполнит Джейми Александер, играющая роль Сиф в первых двух частях франшизы “Тор”. Об этом сообщает “Российская газета”.





На телесериал планирую потратить 100 миллионов долларов. В основу образа главной героини Леди Сиф ляжет образ скандинавской богине Сиф - воительницы, экс-валькирии и жены Тора.





Сейчас проект находится на начальной стадии производства.