Неделя в Ленинградской области начнется с оттепели и мокрого снега

В понедельник, 14 января, температура неожиданно станет выше ноля градусов – специалисты прогнозируют, что воздух в светлое время суток прогреется до одного градуса. А вот в ночь с 13 на 14 января тепла ждать не приходится – в некоторых районах термометр покажет отметку в минус восемь градусов.Максимальная температура воздуха составит минус три градуса. Также спасатели рассказали о ветре, скорость которого достигнет временами 10 метров в секунду. Водителей просят быть осторожнее на дорогах в связи с гололедицей, говорится в сообщении МЧС по Ленинградской области.