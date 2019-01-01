Очевидцы сообщают, что самолет из Пулково вылетал в Сочи с неисправной электроникой

разместили соответствующее видео . Пассажиры авиакомпании Red Wings рейса “Санкт-Петербург - Сочи” записали на видео странное “световое представление”, которое произошло на борту самолета во время взлета. Об этом очевидцы события сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербургу и





“После взлёта началась данная "вечеринка". Это шоу длилось 30 – 40 секунд”, - пишут пассажиры.





Борт-проводники это никак не прокомментировали, отмечают пассажиры. Очевидцы интересуются у пользователей социальных сетей, стоит ли жаловаться на такую ситуацию. В свою очередь в комментариях советуют звонить на горячую линию авиакомпании или идти в их представительство в Пулково с этой видеозаписью и выяснять все обстоятельства.