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Очевидцы сообщают, что самолет из Пулково вылетал в Сочи с неисправной электроникой

21:41
Тэги: пулково, происшествие
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Тэги: пулково, происшествие



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