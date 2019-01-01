В Выборгском районе завершился чемпионат по хоккею



Напоминаем, что в Советском вовсю развивают спорт. Так, например, в Токарево есть катки, на которых можно сыграть в хоккей, а также просто здорово провести время.





Известно, что первые матчи состоялись еще 23 декабря 2018 года. И вот, спустя почти месяц названы имена лучших хоккеистов чемпионата. Ими стали хозяева встречи – «Советский союз» обыграл гостей из Приморска со счетом 2:0, говорится в издании ivbg.ru. Все болельщики остались в восторге от увиденного, так как игра выдалась зрелищной и интересной.