Медведев поздравил российских биатлонистов с блестящей победой на Кубке мира в Оберхофе

С блестящей победой российских биатлонистов в немецком Оберхофе поздравил председатель Правительства Дмитрий Медведев. Поздравление разместили на сайте правительства России.





Медведев отметил блестящее выступление спортсменов и поздравил с завоеванными медалями.





В женской эстафете 4 по 6 километров победили биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Мужская сборная в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова выиграла эстафету 4х7,5 километров.