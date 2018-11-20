Трамп осудил демократов, которые развлекаются, пока он ждет их в Белом доме

Правительство США не работает уже 23 дня – все из-за конфликта между Трампом и демократами, которые не поддерживают инициативу президента. Глава страны хочет, чтобы из бюджета выделили деньги на строительство стены на границе с Мексикой.Демократы так не считают, и отказываются на данный момент даже проводить переговоры. Трамп пожаловался на политиков в своем Twitter-аккаунте. Он пишет, что те развлекаются где-то вне Вашингтона, игнорируя любые доводы президента. В очередной раз Трамп написал о том, что считает словно стена позволит «снизить уровень преступности по всей стране».