Азербайджанская авиакомпания Azal забыла в Баку багаж 50 петербуржцев

Свое возмущение высказали в социальных сетях пассажиры авиакомпании Azal, сообщает “Фонтанка.ру”. Прибывший 13 января в Пулково рейс из Баку оставил петербуржцев без своего багажа.





Сообщается, что порядка 50 пассажиров на нашли свои чемоданы с личными вещами на ленте выдачи багажа. Как пояснили пассажирам сотрудники аэропорта, авиакомпания Azal не проследила за своевременной погрузкой багажа на борт. Возврат багажа в Петербург обещают произвести к понедельнику.





Также пользователи социальных сетей пишут, что на ленте увидели много однотипных сумок в целлофане и подозревают, что их чемоданам места в отсеке просто не нашлось.