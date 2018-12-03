Учительница из Сызрани пострадала от рук школьника

«Учитель выполнял свой профессиональный долг», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.









Инцидент произошел еще 10 января в одной из школ Самарской области. Учительница, заметив конфликтную ситуацию между подростками, решила вмешаться. Один из парней на эмоциях ударил ее по голове.Сразу после этого женщина угодила в больницу. На данный момент ей оказывается вся необходимая помощь, а с подростками и их родителями разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что парню, который нанес удар, 15 лет.