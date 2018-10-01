В HeadHunter предположили, какие специалисты будут больше зарабатывать в 2019 году

В список востребованных специалистов также попали водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры. Так как существует дефицит кадров, соискателям приходится поднимать зарплаты и улучшать условия труда для привлечения внимания работников.



В целом, говорят в HeadHunter, зарлаты в 2018 году существенно выросли во всех сферах.





Такой вывод эксперты сделали исходя из ситуации, сложившейся в 2018 году. Работодатели стали в несколько раз чаще искать людей, которые могут трудиться физически. Рост спроса продолжается и сейчас – в начале 2019 года.