В Белоруссии хотят запретить российские телеканалы

Представители оппозиции посвятят 2019 год борьбе за сохранность белорусского языка. Они считают, что именно им необходимо пользоваться в первую очередь, чтобы сохранить независимость страны. «БНФ» беспокоят новости о том, что Россия может присоединить к себе Белоруссию.



Для того, чтобы предотвратить такой исход, необходимо в первую очередь бороться за язык – внедрять его во все сферы жизни. Русский же призывают использовать как можно реже, а вещание российских телеканалов предлагают ограничить. Оппозиция считает, что они «разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны».





