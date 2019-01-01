В Выборге эвакуировали посетителей ТЦ “Кубус” из-за посетителя McDonalds

Как стало известно позже, активизировал систему пожарной безопасности посетитель сети быстрого питания McDonalds. Об этом пишет “News47”. В результате активизации сигнализации, все посетители и сотрудники были вынуждены покинуть территорию торгового центра.





Инцидент произошел 13 января около 16:00. Тревога оказалась ложной. Ранее сообщалось, что 12 января был эвакуирован торговый центр "Кубус" в Гатчине. Причиной также стали действия посетителя, который нажал кнопку пожарной сигнализации.